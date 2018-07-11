Третьяковская галерея начала борьбу с нелегальными экскурсиями
По новым правилам, рассказывать об экспонатах могут только сертифицированные гиды со специальными бейджами.
Любые правила призваны упорядочивать жизнь людей, но с экскурсоводами-нелегалами нужно договариваться мирно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал начальник отдела музеев Минкульта России Дмитрий Шелепин.
Ранее трое преподавателей МГУ привели в Третьяковку своих студентов, с которыми стали обсуждать экспозицию. К посетителям подошли сотрудники службы безопасности музея и потребовали прекратить экскурсию.
Комментарии9
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vasyakirin 11 июля 2018 | 09:07
а если кто аннотацию под экспонатом вслух зачитает?
liliyask 11 июля 2018 | 09:09
vasyakirin: в тюрьму...
chichanik 11 июля 2018 | 09:11
Ничего особенного ... в Прадо так же ... выгонят без разговоров.
nehoroshiy 11 июля 2018 | 09:20
Ни кто не хочет физически работать - комментаторы уже втроём один матч комментируют, экскурсоводы пусть втроём лопочят возле экспоната.
moskovich 11 июля 2018 | 09:20
Народное достояние, оно такое...
delovoy_podolsk 11 июля 2018 | 09:21
Когда я был студентом, часть лекций по истории искусств проходили в историческом музее, где преподаватель водил нас по залам, проводя учебную лекцию. Теперь похоже этого делать нельзя? У нас, как у студентов, проход по студенческому гуманитарного вуза был бесплатным или с большой скидкой (уже не помню). Я учился на бюджетном... Неужели всё это ушло? Даже это! Сейчас вспоминаю это время, как какой-то рай. Как всё стало подло, меркантильно и главное - глупо и недальновидно устроено.
grazschdanin 11 июля 2018 | 09:43
Третьяковская галерея начала борьбу с нелегальными экскурсиями
По новым правилам, рассказывать об экспонатах могут только сертифицированные гиды со специальными бейджами.
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В том же Союзе (Европейском) без купленной у государства лицензии никто не имеет право проводить экскурсии. Почему хомяки не хотят сделать у нас как в Европе? Почему противятся, когда музеи пытаются реализовать европейскую модель? На словах хомяки за то, что бы в России построить Европу, а на деле упираются. Какой то вывих мозга у них наблюдаю.
neon999 11 июля 2018 | 09:49
Если вся страна провоняла бандитизмом, то с чего бы от местной «культур-мультур» ожидать особых духовных высот ?
staglla 11 июля 2018 | 10:16
Нормально так поляну зачищают.
У меня в аквариуме тоже цихлазомы покрупнее отгоняют слабых от кормушки. Причем и сами то не жрут уже - наелись, но инстинкт не позволяет дать другим поесть - гоняют.