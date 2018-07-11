Клиентам DSBW – Tours выплатят страховые компенсации пассажирам, которые не могут воспользоваться купленными путевками

Не ясно, удастся ли покрыть обязательства в полном размере, ранее рассказала «Эху Мосувы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Туроператор DSBW-tours приостановил свою деятельность 3 июля 2018 года.