Клиентам DSBW – Tours выплатят страховые компенсации пассажирам, которые не могут воспользоваться купленными путевками
Не ясно, удастся ли покрыть обязательства в полном размере, ранее рассказала «Эху Мосувы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Туроператор DSBW-tours приостановил свою деятельность 3 июля 2018 года.
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neon999 11 июля 2018 | 09:53
Выплатят или не выплатят - пока бабушка надвое сказала, но в рекламных целях анонс этой благородной акции на ЭМ заказали.