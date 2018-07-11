Больше 2 тысяч отдыхающих на Ставрополье отказались платить курортный сбор

Это примерно 3 процента от всех курортников. Было составлено около сотни административных протоколов, сообщает РБК

.

Курортный сбор был введён с 1 мая. Его собирают отели, санатории и гостевые дома. Сбор не входит в стоимость проживания, его платят отдельно а каждый день. Всего власти Ставропольского края за 2 месяца собрали более 37 миллионов рублей. Один турист заплатил в среднем 516 рублей.