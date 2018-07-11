Больше 2 тысяч отдыхающих на Ставрополье отказались платить курортный сбор
Это примерно 3 процента от всех курортников. Было составлено около сотни административных протоколов, сообщает РБК
.
Курортный сбор был введён с 1 мая. Его собирают отели, санатории и гостевые дома. Сбор не входит в стоимость проживания, его платят отдельно а каждый день. Всего власти Ставропольского края за 2 месяца собрали более 37 миллионов рублей. Один турист заплатил в среднем 516 рублей.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
delovoy_podolsk 11 июля 2018 | 09:10
Курортный сбор - очередная фигня "за воздух". Постарайтесь увильнуть. Не получается? Больше не совершайте эту ошибку - не отдыхайте на тех территориях, где практикуется собирать с людей деньги под этим предлогом. Это билеты Остапа Бендера за допуск к просмотру исторического места "пропасть".
goshan31 11 июля 2018 | 09:15
delovoy_podolsk: не вводите нас в заблуждение, Остап собирал деньги за проход к " провалу", что собственно, так-же на Ставрополье .,
vezdehod 11 июля 2018 | 09:21
Курортный сбор берут только с иностранцев, а абориген освобождён от всех сборов - так это делают за пределами России.
delovoy_podolsk 11 июля 2018 | 09:24
goshan31: :)!
vasyakirin 11 июля 2018 | 09:11
С какой стати Гражданин РФ должен платить за пребывание на территории РФ?
Если это особая территория, то пусть местные жители так же платят!
lisitsa1962 11 июля 2018 | 09:16
vasyakirin: Если курортный сбор в РФ то что я думаю как бухгалтер, то его должны платить не отдыхающие а принимающая на отдых сторона. Просто они его сразу забили отдельной строкой в цену жилья
rom8883 11 июля 2018 | 09:14
С миру по нитке. а с голого рубаху.
viniqi 11 июля 2018 | 09:21
rom8883: Ралдугину на новую виолончель!!!
j_partizan 11 июля 2018 | 09:23
Скоро соблюдать все правила и законы станет не возможно.
benin_papa__ 11 июля 2018 | 09:31
От Москвы до самых до окраин... человек проходит как хозяин...
Если деньги есть))
tag188 11 июля 2018 | 09:32
Курортный сбор напоминает "налог за воздух" из сказки "Чиполлино". Только называется немного по другому.
И не понятно, почему его платят всего на трёх территориях. Для всех россиян по месту проживания надо было ввести такой сбор. Чтобы ежемесячно платили.
curious69_ 11 июля 2018 | 09:37
Курортный сбор ФИГНЯ.... До сих пор в российском законодательстве существует норма , что на собственной даче имеешь право жечь костёр для шашлыка и топить печь для отопления только дровами КУПЛЕННЫМИ в организации имеющей ЛИЦЕНЗИЮ на продажу дров. если заготовил дрова сам ( неизвестно откуда, например старый забор или старая мебель) , то штраф до 5000 рубликов... Бандерлоги СТОЯТЬ , смирно!!!!!