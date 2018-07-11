Россия активно строит военные укрепления в Калининградской области на границе с Польшей

К такому выводу пришло издание Defence One, изучив снимки со спутника.

Российские военные строят в Калининградской области укрепленные бункеры для взрывчатых веществ, валы безопасности, а также другие структуры. Об этом изданию Defence One рассказал аналитик Мэтт Холл, которого попросили проанализировать спутниковые снимки. По словам специалиста, на фото также можно увидеть строительство новой железнодорожной линии. Обновление военной инфраструктуры в частности, ведется в самом западном городе России – Балтийске.

Defence One напоминает, что недавно с похожим докладом выступила Федерация американских ученых. Эксперты также предупредили о строительстве объектов в Калининградской области, уточнив, что речь, судя по всему, идет о местах хранения ядерного оружия.

О том, что Россия проводит милитаризацию Калининградской области, РБК ранее заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс пристально следит за деятельностью России в этом регионе.

В начале года в российском Минобороны подтвердили создание инфраструктуры для развертывания комплекса «Искандер-М» в Калининградской области. В Пентагоне это назвали «дестабилизирующим шагом».