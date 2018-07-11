Россия активно строит военные укрепления в Калининградской области на границе с Польшей
К такому выводу пришло издание Defence One, изучив снимки со спутника.
Российские военные строят в Калининградской области укрепленные бункеры для взрывчатых веществ, валы безопасности, а также другие структуры. Об этом изданию Defence One рассказал аналитик Мэтт Холл, которого попросили проанализировать спутниковые снимки. По словам специалиста, на фото также можно увидеть строительство новой железнодорожной линии. Обновление военной инфраструктуры в частности, ведется в самом западном городе России – Балтийске.
Defence One напоминает, что недавно с похожим докладом выступила Федерация американских ученых. Эксперты также предупредили о строительстве объектов в Калининградской области, уточнив, что речь, судя по всему, идет о местах хранения ядерного оружия.
О том, что Россия проводит милитаризацию Калининградской области, РБК ранее заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс пристально следит за деятельностью России в этом регионе.
В начале года в российском Минобороны подтвердили создание инфраструктуры для развертывания комплекса «Искандер-М» в Калининградской области. В Пентагоне это назвали «дестабилизирующим шагом».
Комментарии47
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huyt 11 июля 2018 | 09:04
Карлик по всей видимости собирается на кого-тог напасть.А как ещё объяснить эскалацию гонки вооружений?
andreyvitalevich 11 июля 2018 | 09:37
Не Балтийск, а Пиллау. Не Калининград, а Кёнигсберг. Нужно называть вещи своими именами. Боится руководство РФ, что если вруг какая заварушка в Москве, сразу же появятся некие вежливые человечки и на следующий день пройдет референдум по воссоединению Восточной Пруссии с исторической родиной. Каждая палка имеет два конца.
buzukin1912 11 июля 2018 | 09:43
andreyvitalevich: Виталич! Отсоси у Туска и угомонись...
polikarpich 11 июля 2018 | 09:52
buzukin1912: О, гомики появились! И, как обычно, всё о своём, о наболевшем. :-)
anticolonel 11 июля 2018 | 10:05
huyt: Враги кругом, окапываемся по всему периметру.
simanov_a 11 июля 2018 | 09:05
бойтесь вражины !
vezdehod 11 июля 2018 | 09:15
Мы "мирные люди", но наш Бронепоезд, всегда на запасном пути. Чем всё это закончится - можно спрогнозировать заранее.
navsegda 11 июля 2018 | 09:32
simanov_a: Бункеры и валы в 21 веке ??? Генералы всегда готовятся к прошлой войне ) Как оборонительные валы напугают или остановят авиацию НАТО ?
ramses333 11 июля 2018 | 09:07
Вот кому это надо? Российскому народу? Нет. Российский народ хочет жить по-человечески. Хочет нормальной медицины, нормального образования, нормальных зарплат. А вместо этого у него из тощих карманов забирают последнее на это бряцание оружием. А нужно это Путину и Ко, которые в страхе за свою, скажем мягко, не очень праведную жизнь превращает страну в неприступную крепость. Режим окапывается, собираясь править в России вечно. Ибо за пределами России их всех ждет Гаага.
rus 11 июля 2018 | 09:13
ramses333:... нужно это Путину и Ко, которые в страхе за свою, скажем мягко, не очень праведную жизнь...
Мечтаете о праведниках во власти с чистыми руками, горячими сердцами...?
fig__vvam__ 11 июля 2018 | 10:11
rus: В России таких уже нет дружок, уже нет, все уехали.
Даже и бомбу теперь сделать никто не может, приходится вот траншеи рыть и валы насыпать.
В надежде что F-35 не заметит и воткнется.
На С-400 надежд нет, на нем импортная электроника, для нее F-35 свой, она его не замечает.
Надежда только на валы. Надо только их повыше насыпать.
Томагавки вообще на высоте 50-60 м летят, так что старайтесь.
serg4422 11 июля 2018 | 09:16
ramses333: ну раз гаага ждет,то русский солдат туда приедет на танке...
sab171 11 июля 2018 | 09:23
serg4422: сначала с Сирией разберитесь, да с пенсиями- танкисты хреновы.
aleksandr39 11 июля 2018 | 09:32
serg4422: Как обычно ,сперва будет драпать до Волгограда а потом положит 42 миллиона человек своего населения в могилу .
polikarpich 11 июля 2018 | 09:36
aleksandr39: Опять до Волгограда?!!! Здесь и так, как после войны обстановка. Не, я в этом не участвую. Путен на меня пусть не рассчитывает.
serg4422 11 июля 2018 | 09:45
polikarpich: кокой-то процент власовцев в обществе всегда присутствует
mitja_76 11 июля 2018 | 10:00
serg4422: Верно. Еще Пелевин заметил, что заговор против СССР безусловно существовал, и в нем участвовало все население СССР.
kb2 11 июля 2018 | 10:04
serg4422: В Грозный уже съездили на танках. До сих пор контрибуции платим
serg4422 11 июля 2018 | 10:06
kb2: это другая история... там чуть попозже разберемся
sg91 11 июля 2018 | 09:17
ramses333:
Не писти, дурак. Вон Путин в Финляндию поедет. И что, сразу Гаага? )))
Ливийский народ жил хорошо. Очень прилично жил по европейским даже меркам. Но у него нечем было защитится от агрессора...
НЕ Россия вышла первой из договора ПРО. Не Россия начала размещать свои базы у границ НАТО, не Россия ставила ПРО от ракет... КНДР и Ирана в Европе
Пшел вон, холуй, лизать задницу заокеанскому господину в другом месте. Даже здесь тебя, ссученнго, на хер пошлют, иуда..
ramses333 11 июля 2018 | 09:25
sg91: Злишься? Значит все и сам понимаешь. Слюни подбери, придурковатый. Иуда здесь ты и тебе подобное.
aleksandr39 11 июля 2018 | 09:35
sg91: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить в США и Англии .
kb2 11 июля 2018 | 10:07
aleksandr39: Да не стоит пытаться дискутировать с этой хамоватой истеричкой. В игнор, как увидел его очередную инкарнацию и дело с концом)
poluputing 11 июля 2018 | 10:11
sg91: особенно хорошо зажили пассажиры сбитого Муамаром самолёта, И, к тому же, не Рассея аннексировала Крым, не Рассея сбила Боинг, не Рассея нагло ползает по Лугандону, не Рассея чудила в Черногории и т.п.
mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 09:07
Надеюсь, при строительстве "линии путина" будет учтён опыт "линии молотова" и "линии сталина", которые немецкий вермахт прошёл насквозь, даже не заметив их существования?
Ведь это оборонительные сооружения?
tks 11 июля 2018 | 09:08
"Линия Путина"?
serg4422 11 июля 2018 | 09:14
по полякам обязательно шарахнем.за все ответят пшеки недоделанные...
rom8883 11 июля 2018 | 09:21
serg4422: В 1922 году уже шарахали.
serg4422 11 июля 2018 | 09:48
rom8883: это любимый вами тухачевский абакакался
polikarpich 11 июля 2018 | 09:27
serg4422: Фашизмом балуешься, Геббельс недоделанный?
benin_papa__ 11 июля 2018 | 09:51
serg4422:
Ежели пшеки "недоделанные", то сами недостроители коммунизма именно доделанные, так вас понимать следует?
А в чем же указанная "доделанность" заключается?
Ни передовой науки в РФ нет, ни технологий, ни медицины. Дорог и тех нет. Не говоря про ватерклозеты.
Шарахнуть вы можете, спору нет. Но чем тогда верные ленинцы-сталинцы, по щахидообразной готовности хоть завтра весь Глобус в ядерный пепел превратить, от верных аллаховцев отличаются?
serg4422 11 июля 2018 | 10:00
benin_papa__: зачем же вес глобус в ядерный пепел?врагов будем ликвидировать с хирургической точностью.для этого есть все технические возможности
kb2 11 июля 2018 | 10:09
serg4422: А твою жизнь как это улучшит? Неужто мозги появятся в черепушке?
j_partizan 11 июля 2018 | 09:15
Американцы подчас видят то, чего не существует или является чем-то другим.
Жрут наверное что-то галлюцинагенное.
koulikoff 11 июля 2018 | 09:18
Сами уйдут из Кёнингсберга.
davi__koloradov 11 июля 2018 | 09:22
Голозадые путиноиды решили "пойти на вы"? Ню-ню..
rom8883 11 июля 2018 | 09:28
Границу с Китаем надо укреплять Польша нападать не будет.
polikarpich 11 июля 2018 | 09:33
rom8883: Какая там граница? Её уже там нет, по сути. Продал всё плешивец царственный втихушку. Разбазарил казённые земли и ресурсы. Китайцы там уже даже права качать начинают по полной.
sergo_25_26 11 июля 2018 | 09:35
rom8883: Китай уже границу перешел. Он давно в тылу.
sgvmajor_66 11 июля 2018 | 09:33
Обычное ограбление своей страны. Укрепления не от НАТО. Олимпиады и чемпионаты мира -проехали А кошельки -ралдугины требуют новых денег. Вот и расходуются денежки ,якобы, на нужные дела.
greeg1 11 июля 2018 | 09:35
И с таким тузом в рукаве вован хочет говорить с Трампом в Хельсинки? Странный должно быть разговор получится.
sergo_25_26 11 июля 2018 | 09:38
Это страх за свою ботоксную задницу.
benin_papa__ 11 июля 2018 | 09:39
Проходили уже такое.
Как сейчас помню.
Неизменно миролюбивая политика советского народа, неизменно поддерживаемая всем прогрессивным человечеством и всеми людьми доброй воли...
grazschdanin 11 июля 2018 | 09:40
Это не направлено против Польши. Это не направлено против ЕС. Это не направлено против НАТО.
И это всё, что нужно знать всяким Defence One.
Не стоит пугать своих граждан догадками в стиле "уточнив, что речь, судя по всему, идет". Европейцы и так уже запуганы всякими беженцами.
rom8883 11 июля 2018 | 10:02
grazschdanin: Верно! Это направлено против дорогих россиян.
И их кошельков в первую очередь.
tamsha 11 июля 2018 | 09:43
это в 21 веке строят чудо научно-технического прогресса угольную "кочегарку" -ТЭС и коммуникации к ней. Но ветер на запад дует не очень часто...
josepp 11 июля 2018 | 10:07
Картошку сажают?