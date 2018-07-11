Большая часть школьников, спасённых из затопленной пещеры в Таиланде, находятся в удовлетворительном состоянии

Подростки, которые провели в пещере больше двух недель, потеряли в весе около 2 килограммов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Минздрав страны.

Напомним, накануне из пещеры спасли всех людей – 12 игроков юношеской футбольной команды и их тренера. Власти Таиланда предлагают сделать пещеру туристической достопримечательностью. Они считают, что людям со всего света, следившим за многодневной спасательной операции, может быть интересно вживую взглянуть на пещеру. Окончательное решение должен принять департамент природных ресурсов.