Большая часть школьников, спасённых из затопленной пещеры в Таиланде, находятся в удовлетворительном состоянии
Подростки, которые провели в пещере больше двух недель, потеряли в весе около 2 килограммов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Минздрав страны.
Напомним, накануне из пещеры спасли всех людей – 12 игроков юношеской футбольной команды и их тренера. Власти Таиланда предлагают сделать пещеру туристической достопримечательностью. Они считают, что людям со всего света, следившим за многодневной спасательной операции, может быть интересно вживую взглянуть на пещеру. Окончательное решение должен принять департамент природных ресурсов.
Комментарии3
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nikruchev 11 июля 2018 | 09:10
А туристов туда тоже в аквалангах завозить будут? Причём вход - рубль, а выход - два.
zhukovazhan 11 июля 2018 | 09:29
Да, пещерка потрясла, от дождя спасались,наверное, и стояли бы у входа, а то смотреть им надо было, туристы.
grazschdanin 11 июля 2018 | 09:45
Тут маск который илон отличился: заявил, что спасали неправильно, без его "изобретения"