Банк России отозвал лицензию у самарского «Газбанка»

Эта кредитная организация занимала 134 место в банковской системе России. За последний год Центробанк больше 10 раз применял к «Газбанку» меры надзорного воздействия. В том числе, дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В Банке России отмечают также, что в деятельности «Газбанка» были выявлены нарушения законодательства об отмывании денежных средств.