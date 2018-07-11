Банк России отозвал лицензию у самарского «Газбанка»
Эта кредитная организация занимала 134 место в банковской системе России. За последний год Центробанк больше 10 раз применял к «Газбанку» меры надзорного воздействия. В том числе, дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В Банке России отмечают также, что в деятельности «Газбанка» были выявлены нарушения законодательства об отмывании денежных средств.
Комментарии3
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neon999 11 июля 2018 | 08:51
Отбирают пенсии, отберут и банковские накопления.
huyt 11 июля 2018 | 08:57
neon999: А потом и жильё за долги по ЖКХ. Когда же люди у нас думать головой начнут? Неужели когда их на улицу из своих квартир за долги выкинут?
viniqi 11 июля 2018 | 09:15
huyt: Вата -никогда! у нее вместо головы телевизор с включенным первым кАналом!!!