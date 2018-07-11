США решили ввести новые пошлины на товары из Китая
Размер пошлин составит 10 процентов. Под тарифными ограничениями окажутся товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, такое решение принято из-за того, что Китай не хочет менять свою несправедливую торговую практику. Тарифы повысятся на китайские морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранную сигнализацию и автомобильные запчасти.
Вашингтон считает, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, подрывают позиции местных производителей. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в краже американских технологий и нарушении прав интеллектуальной собственности.
Комментарии1
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zhukovazhan 11 июля 2018 | 09:45
Ну, технологию просто так не украдешь, допустим, а вот конкуренции на китайские товары действительно нет, и пошлины тоже не выход, работают ребята.