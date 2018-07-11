В Крыму скончался внук Брежнева Андрей

Ему было 57 лет. Как сообщает ТАСС, причиной смерти стал инфаркт.

Брежнев до 2014 года был членом КПРФ, в 2016 вступил в партию «Родина». Он неоднократно выдвигался в качестве кандидата в депутаты Госдумы, баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.