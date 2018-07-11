В Перми сегодня пройдет пикет против безнаказанности в военной части посёлка Сокол
Акцию было решено провести после оглашения результатов расследования самоубийства солдата в казарменной душевой. Об этом «Эху Москвы» рассказала организатор мероприятия Татьяна Кротова. Кротова добавила, что последнее самоубийство в военной части Сокола произошло в январе, и это уже третий случай за 4 года.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 11 июля 2018 | 08:39
Отдавайте своих детей в путинскую армию !.. Обратно получите мешок забитого мяса...
j_partizan 11 июля 2018 | 08:46
В армии необходимо защищать себя от сослуживцев всеми доступными способами.
В армии бардак, как и во всей стране.
rom8883 11 июля 2018 | 09:37
Увезёт пикетчиков автозак. Ещё и скол эмали припишут.