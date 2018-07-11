В Перми сегодня пройдет пикет против безнаказанности в военной части посёлка Сокол

Акцию было решено провести после оглашения результатов расследования самоубийства солдата в казарменной душевой. Об этом «Эху Москвы» рассказала организатор мероприятия Татьяна Кротова. Кротова добавила, что последнее самоубийство в военной части Сокола произошло в январе, и это уже третий случай за 4 года.