В России вскоре изменятся правила регистрации автомобилей

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную редакцию законопроекта. Одно из ключевых изменений коснётся покупателей новы машин у официальных дилеров. Теперь им не нужно будет ездить в ГИБДД для постановки машины на учёт. Для этого автодилер должен будет получить статус специализированной организации и попасть в специальный реестр. Регистрация в автосалоне будет платной. ФАС установит предельный тариф.