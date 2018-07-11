В России вскоре изменятся правила регистрации автомобилей
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную редакцию законопроекта. Одно из ключевых изменений коснётся покупателей новы машин у официальных дилеров. Теперь им не нужно будет ездить в ГИБДД для постановки машины на учёт. Для этого автодилер должен будет получить статус специализированной организации и попасть в специальный реестр. Регистрация в автосалоне будет платной. ФАС установит предельный тариф.
Комментарии3
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j_partizan 11 июля 2018 | 08:41
Новое - хорошо забытое старое.
Это уже было.
koulikoff 11 июля 2018 | 09:22
Я не понял, что изменится, кроме того, что автодилерам дадут право оформлять номера для клиентов? Если больше ничего, то какое-же это изменение правил учёта?
rom8883 11 июля 2018 | 09:32
Получить статус, попасть в реестр, потом, наверное. обновлять периодически.
Опять потекут денежки и в казну, и мимо.