Больше 2 тысяч отдыхающих на Ставрополье отказались платить курортный сбор
Это примерно 3 процента от всех курортников. Было составлено около сотни административных протоколов, сообщает РБК.
Курортный сбор был введён с 1 мая. Его собирают отели, санатории и гостевые дома. Сбор не входит в стоимость проживания, его платят отдельно а каждый день. Всего власти Ставропольского края за 2 месяца собрали более 37 миллионов рублей. Один турист заплатил в среднем 516 рублей.
Комментарии7
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huyt 11 июля 2018 | 08:34
Капремонт, ОСАГО, Платон, налог на недвижимость, налог на воздух, налог на воду. Теперь -курортный сбор. Никак не нажрутся нынешние правители. Всё новые и новые поборы придумывают как залезть своими погаными лапами в наши карманы.
banyi2 11 июля 2018 | 08:35
А 97% заплатили? Вот 3% уродов, как и у оппов))) Во всём мире такие правила есть , ну почти во всём, теми или другими способами.
huyt 11 июля 2018 | 08:47
banyi2: Только во всём мире этот сбор тратится на инфраструктуру курортную. А у нас поди пойдёт в чьи-то ненасытные карманы.
viniqi 11 июля 2018 | 09:05
banyi2: Пригожинским гермафродитам тут слово не давали!!!
grigorev 11 июля 2018 | 09:11
banyi2: /Во всём мире такие правила есть/
Экие вы непоследовательные. Обычно вы на весь мир "пилевать хотел", а тут вдруг и "весь мир" пригодился.
yralez 11 июля 2018 | 08:55
По повадкам узнаются путриоты.....залезать они предпочитают в чужой карман.
vilingrad 11 июля 2018 | 09:00
Должны вате. Вата никогда не должна. У патриков с капитонычами всегда виноваты не они;)