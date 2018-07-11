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08:30, 11 июля 2018

Больше 2 тысяч отдыхающих на Ставрополье отказались платить курортный сбор

Это примерно 3 процента от всех курортников. Было составлено около сотни административных протоколов, сообщает РБК.

Курортный сбор был введён с 1 мая. Его собирают отели, санатории и гостевые дома. Сбор не входит в стоимость проживания, его платят отдельно а каждый день. Всего власти Ставропольского края за 2 месяца собрали более 37 миллионов рублей. Один турист заплатил в среднем 516 рублей.

Комментарии

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huyt 11 июля 2018 | 08:34

Капремонт, ОСАГО, Платон, налог на недвижимость, налог на воздух, налог на воду. Теперь -курортный сбор. Никак не нажрутся нынешние правители. Всё новые и новые поборы придумывают как залезть своими погаными лапами в наши карманы.

banyi2 11 июля 2018 | 08:35

А 97% заплатили? Вот 3% уродов, как и у оппов))) Во всём мире такие правила есть , ну почти во всём, теми или другими способами.

huyt 11 июля 2018 | 08:47

banyi2: Только во всём мире этот сбор тратится на инфраструктуру курортную. А у нас поди пойдёт в чьи-то ненасытные карманы.

viniqi 11 июля 2018 | 09:05

banyi2: Пригожинским гермафродитам тут слово не давали!!!

grigorev 11 июля 2018 | 09:11

banyi2: /Во всём мире такие правила есть/
Экие вы непоследовательные. Обычно вы на весь мир "пилевать хотел", а тут вдруг и "весь мир" пригодился.

(комментарий скрыт)

yralez 11 июля 2018 | 08:55

По повадкам узнаются путриоты.....залезать они предпочитают в чужой карман.

vilingrad 11 июля 2018 | 09:00

Должны вате. Вата никогда не должна. У патриков с капитонычами всегда виноваты не они;)

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