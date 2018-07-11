Сборные Хорватии и Англии сыграют сегодня в полуфинале Чемпионата мира по футболу

Матч пройдёт на стадионе «Лужники». Он начнётся в 9 вечера.

Напомним, в первом полуфинале сборная Франции победила команду Бельгии. Матч за третье место пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля. Финал Чемпионата 15 июля в «Лужниках».