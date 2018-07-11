Сборные Хорватии и Англии сыграют сегодня в полуфинале Чемпионата мира по футболу
Матч пройдёт на стадионе «Лужники». Он начнётся в 9 вечера.
Напомним, в первом полуфинале сборная Франции победила команду Бельгии. Матч за третье место пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля. Финал Чемпионата 15 июля в «Лужниках».
Комментарии3
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blahovdav 11 июля 2018 | 08:33
Viva Хорватия! Слава Украине!
ostapbey 11 июля 2018 | 08:53
blahovdav: Исполнит ли Хорватия песню харьковских болельщиков?
Хор вате..
Так сказать..даже..
serg4422 11 июля 2018 | 09:20
при таком раскладе болеть не за кого. что те - ушлепки,что эти - черти...