В МЧС появилось главное управление собственной безопасности
Об этом сообщает РБК. Ранее такая структура существовала в ведомстве в форме небольшого отдела. Теперь состав подразделения увеличен до 40 сотрудников. Управление будет заниматься борьбой с коррупцией и «чисткой» рядов.
РБК напоминает, что новый глава МЧС Евгений Зиничев до назначения на этот пост был заместителем директора ФСБ. Одним из его первых распоряжений в новой должности стало проведение масштабной внутренней проверки.
Комментарии5
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huyt 11 июля 2018 | 08:21
Ещё одни дармоеды появились за счёт народной казны. А толку от них - НИ-КА-КОГО!
petrovich_spb 11 июля 2018 | 08:25
Еще +40 разбойников((.
yralez 11 июля 2018 | 08:27
Ширится растет заболевание
sborisych 11 июля 2018 | 08:48
"Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны..
...На все вопросы один дадим ответ,
И никакого другого нет"...
\Хор Швондера, "Собачье сердце", В. Бортко\
rom8883 11 июля 2018 | 09:34
"Собственную безопасность в каждую контору!!!"
Чтобы ловить самих себя.