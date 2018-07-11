СМИ: Россия активно строит военные объекты в Калининградской области на границе с Польшей
Россия активно строит военные объекты в Калининградской области на границе с Польшей. Об этом сообщает американский интернет журнал Defence One со ссылкой на данные снимков со спутников. В частности, обновление военной структуры ведётся в Балтийске. Эксперты говорят, что на этих объектах может быть размещена артиллерия и боеприпасы. Есть строения, похожие на бункеры для взрывчатых веществ. Кроме того, на спутниковых снимках можно увидеть строительство новой железнодорожной линии.
Комментарии29
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banyi2 11 июля 2018 | 08:19
Есть строения, похожие на бункеры для взрывчатых веществ.
Это что, прошу прощения? )))))
romashka__ 11 июля 2018 | 08:32
Так решается проблема рабочих мест.
u237 11 июля 2018 | 08:35
banyi2: это ваша пенсия зарытая по самое не балуй.
radionews 11 июля 2018 | 08:24
Отлично. На это хватит денег несостоявшихся пенсов.
Ещё мамок с их незаконным материнским капиталом обобрать, и можно обновить военные корабли.
vladimir1_57 11 июля 2018 | 08:24
Все со временем устаревает, надо обновлять.
huyt 11 июля 2018 | 08:25
Эскалация гонки вооружений. Плешывый поди к войне готовится, напасть может на кого-то собирается.
sg91 11 июля 2018 | 08:28
huyt:
Иди на хер, дедуля, не воняй тут. Ты лучше за своей натой следи, старый опездол. А то вон все обороняются да обороняются.. В Африке уже неразбомбленных стран не осталось от такой обороны.. И не только на оборону хватает, но и на оплату постельных услуг таких дешевых иуд как ты, мразь..
huyt 11 июля 2018 | 08:29
sg91: Зачёт. 11.80. Беги в кассу, тролль пригожинский!
radionews 11 июля 2018 | 08:41
huyt: разве это непонятно?
Отлично помню блестящее интервью четвертого лица РФ, Владимир Жириновского, первому каналу рашистского телевидения, где он прямым текстом сказал: мы будем ковром бомбить Прагу, Варшаву. Они нас не любят, мы их уничтожим. Владимвладимыч единственный человек в мире, который может объявить о начале третьей мировой войны и он ее объявит.
Ведущий передачи туманно улыбался. Это 2014-год был.
А вы думаете, Путин в шутку назвал русские танковые армии именами львовская, Нежинская, и житомирско-берлинская?
Русские готовятся пить кровь из человечества, и уже предвкушают, как это будет прекрасно.
Репетиции на Донбассе и в Сирии были очень успешными: миллионы беженцев десятки тысяч трупов. Русские школы массово называют именами героев, уничтожающих бенлеровских школы и басмаческие роддома.
Вы разве этого не замечаете в вашей родной России?
Тогда извилины зачищены и у вас в том числе.
curious69_ 11 июля 2018 | 08:26
Самое главное в усилении боеспособности, дать поручение осенним дембелям покрасить в зелёный цвет траву на дорожках в ноябре.
vilingrad 11 июля 2018 | 08:26
Вождь суетится, как однорукий в крапивной лихорадке, пытающийся клеить обои. Сам видать не знает, куда его понесет завтра- на юг или на запад. Интересно посмотреть, как два куска говна встретятся в Хельсинки: один не знает, что будет делать завтра, второй- что делает сегодня:)
xuato 11 июля 2018 | 08:34
Средства есть путь строят, не больницы же и школы строить.
simanov_a 11 июля 2018 | 08:49
xuato: они и так есть и строятся )
nemez1 11 июля 2018 | 08:38
ссср уже бодался с американцами, обосрался и безвременно скончался.
ramses333 11 июля 2018 | 08:40
Вот кому это надо? Российскому народу? Нет. Российский народ хочет жить по-человечески. Хочет нормальной медицины, нормального образования, нормальных зарплат. А вместо этого у него из тощих карманов забирают последнее на это бряцание оружием. А нужно это Путину и Ко, которые в страхе за свою, скажем мягко, не очень праведную жизнь превращает страну в неприступную крепость. Режим окапывается, собираясь править в России вечно. Ибо за пределами России их всех ждет Гаага.
korikov 11 июля 2018 | 08:51
Эхо сделать оптимизацию мобильной и ПК версии сайта стоят копейки, что вы такие рукожопые? Эта реклама просто жесть, вашим сайтом на смартфоне просто не возможно пользоваться. Нельзя же так не уважать свою публику.
Теперь по теме: есть информация, что НАТО готовится оккупировать Калининград, в России об этом знают. По ходу дела штаты расчитывают на то, что Россия не осмелется на большую войну из-за Калининграда и всё обойдётся малой кровью.
venmud 11 июля 2018 | 08:52
Правильно. НАТО надо гонкой разорить! Да здравствует Вдохновитель и Организатор всех наших неисчислимых грандиозных побед! Ура!!!
vargor 11 июля 2018 | 08:57
Строят? Правильно делают. А что хотели строители американских баз и ПРО возле границ России? Что бы их деятельность осталась без ответа? Ишь, какие!
simanov_a 11 июля 2018 | 09:10
vargor: спорить с безголовыми русофобами бесполезно, они даже если понимают правильность , все равно будут недовольны, задача во всем искать видеть только плохое. хотя кроме Эха пентагона мало кому интересно
vargor 11 июля 2018 | 09:18
simanov_a: Согласен.
sergei_tn 11 июля 2018 | 08:59
Так это еще со времен СССР.
Активное освоение бюджетных средств. И лучше всего по линии ВПК. Секретно и воруется легче и проверки только своими. Они бы и со школ тянули, но что взять со школы, да и смотрят там куча ЧУЖИХ.
vargor 11 июля 2018 | 09:20
sergei_tn: Ну да. Таким плохишам как вы не нужны все эти военные объекты. Нужно сразу сдаваться-продаваться и получить свои заморские печенки. Ну так и кто вас держит? Валите, как говорится.
neon999 11 июля 2018 | 09:00
Отобранные пенсии и обрезанные налогами зарплаты Давутоглу возможность поиграться в войнушку. В СМИ промоют мозги ужасами про НАТО, и обдолбанное население с радостью пойдёт хоть в концлагерь заживо сжигаться из патриотических побуждений.
putin_itogy 11 июля 2018 | 09:01
Плешак зеркально повторяет деяния своих выживших из ума деменциарных партийных вождей, зарывавших ввп СССР в танки, ракеты в землю.
Смешно будет смотреть на дежавю день Сурка, после смерти-ухода Плешака,
когда начнётся новая оттепель,
и опять под визги болгарок и искры сварки,
будет утилизироваться во вторчермет весь этот металл,
вбуханых триллионов денег, покорного скота населения.
История идёт на свой очередной круг,
Очередной старый больной человек, готовится принять земной покой.
Аминь!
needroid 11 июля 2018 | 09:01
Всё ясно. Готовятся напасть на США
gregor 11 июля 2018 | 09:02
Россия активно строит военные объекты в Калининградской области на границе с Польшей
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Вот -вот ...., осталось внуку Молотова ,который в Думе подписывать пакт о ненападении и готовится напасть на Польшу . Можем повторить и загубить опять миллионов 50 ,не меньше . Уж больно хочется России опять спеть песню -" Хотят ли русские войны " и залезть к соседу в огород .
fosst13 11 июля 2018 | 09:13
Хотя бы ради порванных пуканов свидомых кастрюлек на эха да школьников-навальнят, уже стоит как можно показательнее вести рутинную работу. Ваше нытьё бесценно.
rash 11 июля 2018 | 09:44
Мы имеем человека с психологией лиговской подворотни, считающего себя Россией - чего можно от него ожидать. Это уже клиника.
petrovich_spb 11 июля 2018 | 09:51
Путин своей гонкой вооружений не только превратил Калининград в самый отсталый порт Ганзейской тройки (Клайпеда - Гданьск - Калининград).
Исторически подобные регионы оберегались своими государствами, имея право оставлять бОльшую часть налогов у себя. При этом порт нес пользу государству и не просил на свое техническое обеспечение. Но дело даже не в налогах.
Изоляционистская агрессивная политика Путина лишила Калининград заработка. Этот клочок РФ не может жить без максимально упрощЕнных отношений с Польшей и Литвой.
А в результате перевозчики и инвесторы предпочитают пользоваться портами соседей на юге и на севере.
Ради бога, охраняй свои милитари-базы, если очень чешется. Но открой при этом границы для гражданского бизнеса.