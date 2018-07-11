Госдума планирует изменить правила регистрации автомобилей

Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект был одобрен профильным комитетом по транспорту и в ближайшее время будет принят во втором чтении.

Регистрация машин станет возможной без ГИБДД – это одно из ключевых изменений, прописанных в законопроекте. Речь идет о новых автомобилях, которые покупают у официальных дилеров. Для этого автодилер должен будет получить статус «специализированной организации» и попасть в специальный реестр. После этого сотрудники автосалона смогут проверять регистрационные данные на машину, передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. После получения положительного ответа от автоинспекции весь комплект вместе с ключами будет передан покупателю машины. Эта услуга будет платной, максимальный тариф предстоит определить ФАС.

Кроме того, законопроект разделяет понятия регистрационного номера и регистрационного знака. Под последним подразумевается металлическая пластина, и автовладелец сможет получить его прямо у изготовителя.

В новой версии законопроект больше нет упоминания «красивых номеров» — как пишет «Коммерсант», аукционов по их продаже, скорее всего, больше не будет.