Госдума планирует изменить правила регистрации автомобилей
Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект был одобрен профильным комитетом по транспорту и в ближайшее время будет принят во втором чтении.
Регистрация машин станет возможной без ГИБДД – это одно из ключевых изменений, прописанных в законопроекте. Речь идет о новых автомобилях, которые покупают у официальных дилеров. Для этого автодилер должен будет получить статус «специализированной организации» и попасть в специальный реестр. После этого сотрудники автосалона смогут проверять регистрационные данные на машину, передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. После получения положительного ответа от автоинспекции весь комплект вместе с ключами будет передан покупателю машины. Эта услуга будет платной, максимальный тариф предстоит определить ФАС.
Кроме того, законопроект разделяет понятия регистрационного номера и регистрационного знака. Под последним подразумевается металлическая пластина, и автовладелец сможет получить его прямо у изготовителя.
В новой версии законопроект больше нет упоминания «красивых номеров» — как пишет «Коммерсант», аукционов по их продаже, скорее всего, больше не будет.
Комментарии1
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fadiezmajor 11 июля 2018 | 08:14
Нах, чо может быть важнее в современной России? Тока "роение пчел". Но это уже приняли... Можа, поправки к "роению" назрели?! )))