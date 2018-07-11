ЦБ отозвал лицензию у самарского Газбанка
Об этом говорится в сообщении регулятора. Газбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, он занимал место во второй сотне в банковской системе России, сообщает РИА Новости.
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Об этом говорится в сообщении регулятора. Газбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, он занимал место во второй сотне в банковской системе России, сообщает РИА Новости.
Комментарии1
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kottigr1 11 июля 2018 | 08:14
Одна страна, один фюрер, один банк !