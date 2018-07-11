Саммит НАТО открывается сегодня в Брюсселе
На нём будут обсуждать Россию и увеличение странами-членами альянса расходов на оборону.
Тема сдерживания России по заявлениям американской стороны станет ключевой на саммите. Сила и единство НАТО, которая сможет разрешить любую угрозу, этому привержены все члены альянса, сообщила постпред США при военном блоке Кэй Бэйли Хатчисон. Обсудят и политику России в отношении Украины и как считают на Западе нарушения Москвой договора о ракетах средней и малой дальности. Саммит одобрит инициативу повышения готовности сил и создание в течение полутора лет 30ти батальонов и такого же числа авиаэскадрилий, готовых развернуться за месяц, объявил вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В числе других тем усиление борьбы с терроризмом, укрепление партнёрства с ЕС, модернизация альянса. Ещё один вопрос — расходы на оборону стран-членов НАТО. От них президент США до приезда в Брюссель снова потребовал увеличить военные расходы. Дональд Трамп заявил, что Америка несёт львиную долю затрат на финансирование альянса. Члены НАТО в следующем году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов на миллиарды долларов, объявил вчера Столтенберг.
Саммит НАТО продлится два дня. На нём Македония получит приглашение вступить в альянс.
Комментарии2
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semper_fidelis 11 июля 2018 | 08:12
> расходы на оборону стран-членов НАТО
Кто-нибудь назовёт хоть одну ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ войну в исполнении НАТО?
banyi2 11 июля 2018 | 08:13
ОНИ будут обсуждать? )))) Или Трамп будет заявлять? ) Попонятнее пожалуйста, плиз.