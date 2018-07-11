Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу

Команде удалось добиться такого результата в третий раз.

Во вторник вечером французы одержали победу над командой Бельгии 1:0. Единственный гол забил Самюэль Умтити. Сразу после матча с французским президентом Эммануэлем Макроном, который смотрел игру на стадионе, связался российский лидер Владимир Путин. Он поздравил коллегу с победой национальной сборной, сообщает пресс-служба Кремля.

Финал чемпионата мира пройдёт в воскресенье в Москве, сборная Франции встретится с победителем завтрашнего матча Англия – Хорватия. Матч за третье место состоится в субботу в Петербурге.