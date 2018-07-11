В Крыму на 58-м году жизни скончался внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на партию «Родина», от которой Андрей Брежнев ранее участвовал в местных выборах. Причиной смерти стал инфаркт.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на партию «Родина», от которой Андрей Брежнев ранее участвовал в местных выборах. Причиной смерти стал инфаркт.
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