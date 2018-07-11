Майк Помпео обвинил Иран в использовании посольств республики для организации террористических атак в Европе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в использовании посольств республики для организации террористических атак в Европе. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia. Помпео напомнил, что на прошлой неделе в Европе арестовали иранцев, которых подозревают в подготовке теракта в Париже. Госсекретарь сообщил, что Соединённые штаты намерены усилить давление на Тегеран из-за злонамеренного поведения.
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akustik57 11 июля 2018 | 07:59
А героини их пока не научили перевозить ? Промашечка вышла ? Где же манька с мордой в цветах и жопой в мыле ... верхом на угрюмой лошади лаврушке ?