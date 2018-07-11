Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в использовании посольств республики для организации террористических атак в Европе. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia. Помпео напомнил, что на прошлой неделе в Европе арестовали иранцев, которых подозревают в подготовке теракта в Париже. Госсекретарь сообщил, что Соединённые штаты намерены усилить давление на Тегеран из-за злонамеренного поведения.