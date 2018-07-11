Французские болельщики отпраздновали выход сборной в финал чемпионата мира
В Марселе фанаты устроили пиротехническое шоу, под песни и крики жгли файеры. В Петербурге, где проходил матч, празднование развернулось на Невском проспекте и прилегающих улицах, передаёт агентство ТАСС. Накануне в полуфинале команда Франции обыграла сборную Бельгии со счётом 1:0.
Комментарии1
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sg91 11 июля 2018 | 07:41
Чо кричали, то? Небось "сала украине!" ? )))