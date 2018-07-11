Французские болельщики отпраздновали выход сборной в финал чемпионата мира

В Марселе фанаты устроили пиротехническое шоу, под песни и крики жгли файеры. В Петербурге, где проходил матч, празднование развернулось на Невском проспекте и прилегающих улицах, передаёт агентство ТАСС. Накануне в полуфинале команда Франции обыграла сборную Бельгии со счётом 1:0.