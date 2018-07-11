В центре Лондона готовится масштабная акция протеста в день визита Дональда Трампа

Об этом американских граждан, которые находятся в Великобритании, предупредило посольство США. В дипмиссии посоветовали избегать центра британской столицы, поскольку будет перекрыт ряд улиц. В сообщении говорится, что некоторые мероприятия могут носить жестокий характер.

Дональд Трамп собирается впервые в качестве президента США посетить Великобританию в предстоящую пятницу. В ходе визита он намерен встретиться с королевой Елизаветой Второй и провести переговоры с британским премьером Терезой Мэй.