В центре Лондона готовится масштабная акция протеста в день визита Дональда Трампа
Об этом американских граждан, которые находятся в Великобритании, предупредило посольство США. В дипмиссии посоветовали избегать центра британской столицы, поскольку будет перекрыт ряд улиц. В сообщении говорится, что некоторые мероприятия могут носить жестокий характер.
Дональд Трамп собирается впервые в качестве президента США посетить Великобританию в предстоящую пятницу. В ходе визита он намерен встретиться с королевой Елизаветой Второй и провести переговоры с британским премьером Терезой Мэй.
Комментарии5
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banyi2 11 июля 2018 | 07:40
Грозные пуделя рвут поводки и рычат, гавкают))) Нету вот рядом милой кавказкой овчарки... Вот помню , я со своим псом в лес пошел (пёс 90 кг) , набежала свора бродячих , типа штук 10 бродячих бритов, он их сначала гонял, потом устал, лёг, они кругом уселись и как лаяли )))
romashka__ 11 июля 2018 | 07:56
У Трампа отец - немец, мать - англичанка. В 72 года пора собирать камни, а не разбрасывать их.
С королевой Англии придётся не только соблюдать этикет, но и слушать её внимательно.
sergirusso 11 июля 2018 | 07:42
Для тех, кто не понял. Трамп - дебил. Ни один разумный человек с миллиардами баксов не пошел бы на должность с зарплатой 400 штук зелени в год....
sniper777 11 июля 2018 | 07:53
..масштабная акция протеста - закидать говёшками Долбельда Тромба.
greeg1 11 июля 2018 | 08:06
Без леваков тут ну никак нельзя. Англия захотела в брексит под крыло США, а Трамп виноват.