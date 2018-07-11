На Забайкальской железной дороге введён режим чрезвычайной ситуации
Это связано с непрекращающимися дождями, передаёт агентство ТАСС. Как сообщает пресс-служба магистрали, начались дополнительные проверки путей, прежде всего, участков, расположенных рядом с реками. Уже около месяца в Забайкалье почти каждый день идут дожди. Реки вышли из берегов, затопило несколько посёлков, а также улицы и дворы в Чите, в городе приостановили работу пять детских садов, больше тысячи человек остаются без электричества, жители двух десятков улиц – без водоснабжения, во многих районах края размыты дороги и повреждены мосты. Около тысячи человек эвакуированы.
Комментарии2
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yralez 11 июля 2018 | 07:45
Так было в конце царствования царя преступника , самозванца и убийцы Бориски Годунова.
kazlevich1949 11 июля 2018 | 08:08
Суперсимметрия это называется: "небесной канцелярии" ЖКХ отключил воду... и это вон оно как в такой симметрии обернулось? Ну если Правительство Медведева это устраивает... то пожалуйста, в средние века инквизиция тоже категорически оказывалась верить, что Земля круглая, да ещё вертится вокруг своей оси и Солнца. Новые времена - новая суперсимметрия фундаментальной физики. А то это... этот начальник ЖКХ Медведев, сидя рядом с королём Испании был абсолютно уверен, что это сборная Россия победила Испанию, да ещё по пенальти!?