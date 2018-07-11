На Забайкальской железной дороге введён режим чрезвычайной ситуации

Это связано с непрекращающимися дождями, передаёт агентство ТАСС. Как сообщает пресс-служба магистрали, начались дополнительные проверки путей, прежде всего, участков, расположенных рядом с реками. Уже около месяца в Забайкалье почти каждый день идут дожди. Реки вышли из берегов, затопило несколько посёлков, а также улицы и дворы в Чите, в городе приостановили работу пять детских садов, больше тысячи человек остаются без электричества, жители двух десятков улиц – без водоснабжения, во многих районах края размыты дороги и повреждены мосты. Около тысячи человек эвакуированы.