Регистрировать новые автомобили вскоре можно будет без посещения ГИБДД
Соответствующий законопроект комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении, пишет газета «Коммерсант». Автоинспекция будет лишь присваивать машинам сочетание букв и цифр, остальное возьмут на себя аккредитованные частные фирмы. Издание также отмечает, что депутаты решили отказаться от аукционов для покупки так называемых «красивых» номеров.
Комментарии3
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neburzhui2 11 июля 2018 | 07:21
остальное возьмут на себя аккредитованные частные фирмы.
Состоящие из бывших ГИБДешников...
dexter86 11 июля 2018 | 07:33
neburzhui2: ...и настоящих полковников ГАИ
lenin3 11 июля 2018 | 07:23
Пральна,красивые номера надо распределять только среди своих,а то вдруг какой левый Вася Пупкин купит шесть семерок...)))