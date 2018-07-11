Президент России Владимир Путин встретится в Москве с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху

Среди ключевых тем переговоров – палестино-израильское урегулирование и ситуация в Сирии.

В Кремле предстоящую встречу анонсируют общими словами – обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. Сам же Беньямин Нетаньяху более откровенен. В ходе встречи, — заявил он незадолго до визита, — я разъясню два основополагающих принципа политики Израиля: во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии; во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил. Выступление израильского премьера цитирует ТАСС. В целом сегодняшние переговоры, по словам Нетаньяху, будут направлены на обеспечение координации в области безопасности и на обсуждение событий в регионе. Агентство напоминает, что в этом году это будет уже третья встреча российского и израильского лидеров – в январе Беньямин Нетаньяху приезжал в Москву для участия в мероприятиях памяти жертв холокоста, а в мае — на парад в День Победы.

Вечером Нетаньяху собирается посетить полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии.