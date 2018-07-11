Президент России Владимир Путин встретится в Москве с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
Среди ключевых тем переговоров – палестино-израильское урегулирование и ситуация в Сирии.
В Кремле предстоящую встречу анонсируют общими словами – обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. Сам же Беньямин Нетаньяху более откровенен. В ходе встречи, — заявил он незадолго до визита, — я разъясню два основополагающих принципа политики Израиля: во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии; во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил. Выступление израильского премьера цитирует ТАСС. В целом сегодняшние переговоры, по словам Нетаньяху, будут направлены на обеспечение координации в области безопасности и на обсуждение событий в регионе. Агентство напоминает, что в этом году это будет уже третья встреча российского и израильского лидеров – в январе Беньямин Нетаньяху приезжал в Москву для участия в мероприятиях памяти жертв холокоста, а в мае — на парад в День Победы.
Вечером Нетаньяху собирается посетить полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии.
Комментарии12
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semen2026 11 июля 2018 | 07:09
Биньямин: вова, как там у вас с панцирями дела? популяция уменьшается говорят!???)))
semen2026 11 июля 2018 | 07:12
а у нас в израиле денег куча, какой-то неизвестный рома приехал! не знаешь...!???)))
sasass 11 июля 2018 | 07:13
Трамп отправил его на разведку и узнать какие ломкие места у нашего президента...
banyi2 11 июля 2018 | 07:28
sasass: Ну кого же в разведку еще) Сначала Эмануэль - минетом расслабить , потом крутого мужика, типа побазарить) Вот старуха-бритуха, никак не тянет)
ly4_sveta 11 июля 2018 | 07:19
Другу Нетаньяху опять приходится все разъяснять
этому дубоголовому энкавэдэшнику. Бестолочь какая-то...
Или все понимает только через деньги? Взятки? Откаты?
semen2026 11 июля 2018 | 07:21
ly4_sveta: вова весы по гороскопу, сдохнет от голода пока решит какую конфету скушать!)))
uni_korn 11 июля 2018 | 07:21
Иуда.
yralez 11 июля 2018 | 07:23
Только так и узнаем, что паук на месте.
xuato 11 июля 2018 | 07:31
Беня зачастил к фюреру, прямо дружба бомбой не разбей.
archibald_dandy_esquire 11 июля 2018 | 07:38
xuato: @ Беня зачастил к фюреру@
так фюрерок боязлив сам ездить - а вдруг его друзья из хамаса во время приезда бомбой шарахнут
estamp 11 июля 2018 | 07:46
archibald_dandy_esquire:так фюрерок боязлив сам ездить
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Может ему просто в падлу.
Ну м.т. и не доверяет израильским ПВО.
estamp 11 июля 2018 | 07:48
Хрень какая-то. Все ж знают за бойкот. И России, и фюрера, и мундиаля