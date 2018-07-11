Тверской суд Москвы арестовал замдекана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца

Его обвиняют в хищении 39 млн рублей.

Владимир Степанов-Егиянц отправится в СИЗО как минимум до 7 сентября. Защита предлагала за освобождение замдекана юрфака МГУ залог в 20 млн рублей: преподаватель отмечал, что арест поставит крест на его карьере. Однако суд отклонил это ходатайство. Адвокат Степанова-Егиянца намерен обжаловать арест. Следствие считает, что замдекана юрфака вместе с сообщниками путем обмана вывел из руководства компании «Автофинанс» его гендиректора, а затем завладел его имуществом. В частности, были похищены автомобиль и сейф с деньгами. Все это было проделано с использованием поддельного паспорта экс-гендиректора, полагает следствие. Документ, как утверждается, изготовил именно Степанов-Егиянц. Организатором же, как следует из материалов уголовного дела, была некая Ольга Васильева. Преподаватель, между тем отрицает свою вину. Он признал знакомство с Васильевой, но утверждает, что не знал о ее афере.

В деканате юридического факультета МГУ заявили, что обвинения против Степанова-Егиянца не связаны с деятельностью университета