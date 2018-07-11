Тверской суд Москвы арестовал замдекана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца
Его обвиняют в хищении 39 млн рублей.
Владимир Степанов-Егиянц отправится в СИЗО как минимум до 7 сентября. Защита предлагала за освобождение замдекана юрфака МГУ залог в 20 млн рублей: преподаватель отмечал, что арест поставит крест на его карьере. Однако суд отклонил это ходатайство. Адвокат Степанова-Егиянца намерен обжаловать арест. Следствие считает, что замдекана юрфака вместе с сообщниками путем обмана вывел из руководства компании «Автофинанс» его гендиректора, а затем завладел его имуществом. В частности, были похищены автомобиль и сейф с деньгами. Все это было проделано с использованием поддельного паспорта экс-гендиректора, полагает следствие. Документ, как утверждается, изготовил именно Степанов-Егиянц. Организатором же, как следует из материалов уголовного дела, была некая Ольга Васильева. Преподаватель, между тем отрицает свою вину. Он признал знакомство с Васильевой, но утверждает, что не знал о ее афере.
В деканате юридического факультета МГУ заявили, что обвинения против Степанова-Егиянца не связаны с деятельностью университета
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 11 июля 2018 | 07:21
39 миллионов по сравнению с 9 миллиардами, присвоенных неким полковником МВД , кажутся разменной мелочью..