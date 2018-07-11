Туроператор DSBW-Tours сегодня начнёт страховые выплаты своим клиентам

Компания в начале прошлой недели объявила о приостановке работы.

У туроператора DSBW-Tours обязательства примерно перед одной тысячей туристов на сумму около 50ти миллионов рублей. Такие цифры привёл гендиректор компании Карен Гончаров. По его оценкам, финансовых гарантий должно хватить. Именно на такую сумму туроператор застраховал свою ответственность. За границей сейчас находится порядка двухсот клиентов DSBW-tours. Они вернутся домой в ближайшую неделю. Туроператор приостановил деятельность с 3-го июля. Компания одна из долгожителей туристического рынка. В этой сфере она работала с 1991 года. И предлагала горнолыжные, автобусные и экскурсионные туры по Западной Европе, Скандинавии и России. Подать заявление на страховое возмещение по несостоявшимся турам можно в офисе туроператора. Документы будут принимать только по будним дням с 11 утра до семи вечера.

За последнее время проблемы возникли у ряда туроператоров. Одна из старейших компаний Натали Турс до конца сентября отменила все свои туры, впрочем, работу не приостанавливала. И надеется возобновить отправку туристов с октября. А вот петербургский оператор Аврора-БГ объявил о приостановке работы.