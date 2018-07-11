Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова подал жалобу в ЕСПЧ

Она связана с преследованием по закону «о нежелательных организациях». Об этом «Эху» рассказал руководитель юридической службы фонда Максим Оленичев.

Преследование стоит рассматривать как форму давления на свободу ассоциаций, поскольку штраф наложен на некоммерческую организацию, добавил Максим Оленичев.