Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова подал жалобу в ЕСПЧ
Она связана с преследованием по закону «о нежелательных организациях». Об этом «Эху» рассказал руководитель юридической службы фонда Максим Оленичев.
Преследование стоит рассматривать как форму давления на свободу ассоциаций, поскольку штраф наложен на некоммерческую организацию, добавил Максим Оленичев.
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banyi2 11 июля 2018 | 07:10
Имя Андрея Рылькова (Ирокеза) хорошо известно всем, кто занимался и занимается проблемами, описанными выше, в России. Андрей начал свою деятельность в качестве волонтера-уличного работника проекта Снижение вреда – Москва в 2000 г. Являясь наркопотребителем, он хорошо понимал проблемы тех людей, с которыми работал, и никогда не оставался к ним равнодушным, никогда не переставал говорить о них во весь голос.