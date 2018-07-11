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07:01, 11 июля 2018

Участницу Pussy Riot Марию Алёхину оштрафовали на 400 тысяч рублей

Решение принял мировой суд в Москве. Алёхину обвинили в уклонении от обязательных работ, назначенных за акции у здания ФСБ. Решение будет обжаловано, сказала Алёхина в интервью «Эху».

В декабре прошлого года Марии Алёхиной назначили 40 часов обязательных работ за то, что она вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!». В апреле она получила ещё 100 часов работ за то, что запускала самолётики у здания спецслужбы, выступая против блокировки мессенджера Telegram.

Комментарии

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nnnmmm 11 июля 2018 | 07:06

А чего ныне Мадонна и прочие не спешат заступаться за барышню.

patrikk_1 11 июля 2018 | 07:10

Она вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!»...

Присудили бы этой вонючке убраться в квартире, скупаться и постирать свою одежду.

punyoshohlai 11 июля 2018 | 07:18

patrikk_1: скупаться и постирать свою одежду.

Это нужнее поздравленным

patrikk_1 11 июля 2018 | 07:23

punyoshohlai:

Видно же по ней, что она неопрятная грязножопая тварь, пришла а А-тим на "Эхо" в грязной одежде и порванных колготках.

banyi2 11 июля 2018 | 07:07

Да хоть 10 лямов пусть назначают, всё равно у нее кроме одного широкого места , ничего нет. Вот только к хохлам свалить сможет, пока виз нет )

buzukin1912 11 июля 2018 | 07:38

banyi2: Значит, заработает :) Либерасты выстроятся в очередь для финансовой поддержки!

sniper777 11 июля 2018 | 07:09

Правильно, но мало, нужно было на 400 тысяч евро оштрафовать чтобы другим было неповадно срать в колодец из которого пьют люди. А в дополнение нужно ей засандалить в *изду курятник с насестом и в придачу петуха - пускай развлекает мировую общественность пением из *изды!

alexakimfaa 11 июля 2018 | 07:22

sniper777: Ишь,какой,ты грозный и кровожадный!..А ничего,что сумма штрафа не соответствует содеянному?..За безобидный плакатик ?.. Вот когда тебя за что нибудь такое,мелкое правонарушение засудят на пару лет,или штраф на полмиллиона - вот тогда и будешь радоваться...Веселуха будет!...

punyoshohlai 11 июля 2018 | 07:10

вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!»

Не смогли опровергнуть - наказали.

tinon 11 июля 2018 | 08:03

punyoshohlai:
Хм... почему не смогли?
Наказали, как могли.

tinon 11 июля 2018 | 08:06

punyoshohlai:
Точнее: подтвердили, как смогли!

alexakimfaa 11 июля 2018 | 07:13

Всё правильно Алехина написала на том плакате,когда "поздравляла" фСБ с днем рождения..И товарищи "из органов".прекрасно об этом осведомлены...

sasass 11 июля 2018 | 07:15

Российский народ богатый - его можно раздевать на полную катушку..

sadda 11 июля 2018 | 07:22

Зато казакам, избивавшим митингующих, суд определил штраф одна тысяча рублей. Вот такие указания были сверху.

simanov_a 11 июля 2018 | 07:24

опять вынули эту дуру, художника толерантная европа в дурку упрятала

delovoy_podolsk 11 июля 2018 | 07:30

Она думает, что всё это игра какая-то маразматическая. Игра из мира кретинов и придурков. Что наступит момент и всё саморазоблачится. Все госчиновники снимут маски, скажут: "Ребята, да это всё шутки были! А вы поверили, что этот дурдом может происходить всерьёз? Да, что вы! Нет, конечно!"...
Ребята, всё всерьёз... Россия - страна патологии и кретинов. Там, где законодателями становятся спортсмены, а бывшие уголовники и тюремщики - уважаемыми людьми и руководителями. Там, где люди ходят с плакатами ветеранов войны 80-летней давности, а в противовес реабилитированным жертвам нет ни одного палача, там, где национальная гордость синтетический спирт разведённый водой, а главное изобретение, которому поставили памятник, украденное и присвоенное инженерная мысль полупленного оружейного мастера. В стране, где практически нет своего производства и нет на рынке ни одного отечественного товара своей разработки, всё украдено, заимствовано, скопировано, подделано - начиная от атомной бомбы до космических технологий и двигателей внутреннего сгорания, там, где получить взамен утерянному паспорту, новый, надо ждать месяц и больше, а за долг в 150 долларов вас не выпустят за границу по путёвки стоимостью в 1000 долларов, там, где в школах в приоритете патриотическое воспитание, а не уроки естественных наук...
Штраф в 400 тысяч за растянутый плакат - нормально. Хорошо не расстреляли прямо там на ступенях... и на том спасибо!

buzukin1912 11 июля 2018 | 07:41

delovoy_podolsk: Многодетный, у тебя крыша съехала! Пейсатели, они все с прибабахом, но у тебя точно патология от "синтетического" спирта - на порядошный напиток жаба давит раскошелиться, а сам сделать не умеешь...

(комментарий скрыт)

kablukov 11 июля 2018 | 07:30

Спасибо Вам за Вашу борьбу, Мария Владимировна!

gvzdk 11 июля 2018 | 07:43

10 тыс.рублей в час-не хилые у суда запросы....

punyoshohlai 11 июля 2018 | 08:02

gvzdk: не хилые у суда запросы

Это его ставка

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