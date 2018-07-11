Участницу Pussy Riot Марию Алёхину оштрафовали на 400 тысяч рублей
Решение принял мировой суд в Москве. Алёхину обвинили в уклонении от обязательных работ, назначенных за акции у здания ФСБ. Решение будет обжаловано, сказала Алёхина в интервью «Эху».
В декабре прошлого года Марии Алёхиной назначили 40 часов обязательных работ за то, что она вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!». В апреле она получила ещё 100 часов работ за то, что запускала самолётики у здания спецслужбы, выступая против блокировки мессенджера Telegram.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nnnmmm 11 июля 2018 | 07:06
А чего ныне Мадонна и прочие не спешат заступаться за барышню.
patrikk_1 11 июля 2018 | 07:10
Она вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!»...
Присудили бы этой вонючке убраться в квартире, скупаться и постирать свою одежду.
punyoshohlai 11 июля 2018 | 07:18
patrikk_1: скупаться и постирать свою одежду.
Это нужнее поздравленным
patrikk_1 11 июля 2018 | 07:23
punyoshohlai:
Видно же по ней, что она неопрятная грязножопая тварь, пришла а А-тим на "Эхо" в грязной одежде и порванных колготках.
banyi2 11 июля 2018 | 07:07
Да хоть 10 лямов пусть назначают, всё равно у нее кроме одного широкого места , ничего нет. Вот только к хохлам свалить сможет, пока виз нет )
buzukin1912 11 июля 2018 | 07:38
banyi2: Значит, заработает :) Либерасты выстроятся в очередь для финансовой поддержки!
sniper777 11 июля 2018 | 07:09
Правильно, но мало, нужно было на 400 тысяч евро оштрафовать чтобы другим было неповадно срать в колодец из которого пьют люди. А в дополнение нужно ей засандалить в *изду курятник с насестом и в придачу петуха - пускай развлекает мировую общественность пением из *изды!
alexakimfaa 11 июля 2018 | 07:22
sniper777: Ишь,какой,ты грозный и кровожадный!..А ничего,что сумма штрафа не соответствует содеянному?..За безобидный плакатик ?.. Вот когда тебя за что нибудь такое,мелкое правонарушение засудят на пару лет,или штраф на полмиллиона - вот тогда и будешь радоваться...Веселуха будет!...
punyoshohlai 11 июля 2018 | 07:10
вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!»
Не смогли опровергнуть - наказали.
tinon 11 июля 2018 | 08:03
punyoshohlai:
Хм... почему не смогли?
Наказали, как могли.
tinon 11 июля 2018 | 08:06
punyoshohlai:
Точнее: подтвердили, как смогли!
alexakimfaa 11 июля 2018 | 07:13
Всё правильно Алехина написала на том плакате,когда "поздравляла" фСБ с днем рождения..И товарищи "из органов".прекрасно об этом осведомлены...
sasass 11 июля 2018 | 07:15
Российский народ богатый - его можно раздевать на полную катушку..
sadda 11 июля 2018 | 07:22
Зато казакам, избивавшим митингующих, суд определил штраф одна тысяча рублей. Вот такие указания были сверху.
simanov_a 11 июля 2018 | 07:24
опять вынули эту дуру, художника толерантная европа в дурку упрятала
delovoy_podolsk 11 июля 2018 | 07:30
Она думает, что всё это игра какая-то маразматическая. Игра из мира кретинов и придурков. Что наступит момент и всё саморазоблачится. Все госчиновники снимут маски, скажут: "Ребята, да это всё шутки были! А вы поверили, что этот дурдом может происходить всерьёз? Да, что вы! Нет, конечно!"...
Ребята, всё всерьёз... Россия - страна патологии и кретинов. Там, где законодателями становятся спортсмены, а бывшие уголовники и тюремщики - уважаемыми людьми и руководителями. Там, где люди ходят с плакатами ветеранов войны 80-летней давности, а в противовес реабилитированным жертвам нет ни одного палача, там, где национальная гордость синтетический спирт разведённый водой, а главное изобретение, которому поставили памятник, украденное и присвоенное инженерная мысль полупленного оружейного мастера. В стране, где практически нет своего производства и нет на рынке ни одного отечественного товара своей разработки, всё украдено, заимствовано, скопировано, подделано - начиная от атомной бомбы до космических технологий и двигателей внутреннего сгорания, там, где получить взамен утерянному паспорту, новый, надо ждать месяц и больше, а за долг в 150 долларов вас не выпустят за границу по путёвки стоимостью в 1000 долларов, там, где в школах в приоритете патриотическое воспитание, а не уроки естественных наук...
Штраф в 400 тысяч за растянутый плакат - нормально. Хорошо не расстреляли прямо там на ступенях... и на том спасибо!
buzukin1912 11 июля 2018 | 07:41
delovoy_podolsk: Многодетный, у тебя крыша съехала! Пейсатели, они все с прибабахом, но у тебя точно патология от "синтетического" спирта - на порядошный напиток жаба давит раскошелиться, а сам сделать не умеешь...
kablukov 11 июля 2018 | 07:30
Спасибо Вам за Вашу борьбу, Мария Владимировна!
gvzdk 11 июля 2018 | 07:43
10 тыс.рублей в час-не хилые у суда запросы....
punyoshohlai 11 июля 2018 | 08:02
gvzdk: не хилые у суда запросы
Это его ставка