Белый дом готовится расширить список товаров из Китая, облагаемых пошлинами в США

Как ожидается, в него попадут новые позиции на общую сумму 200 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Документ может быть представлен уже на этой неделе. Агентство отмечает, что пока могут обнародовать лишь перечень товаров, затем последуют недели обсуждений и слушаний.

На прошлой неделе Соединённые штаты ввели 25-процентные пошлины более чем на 800 видов китайских товаров. Пекин в ответ установил дополнительные сборы на импорт из США. При этом Китай обвинил американского лидера Дональда Трампа в развязывании торговой войны.