Белый дом готовится расширить список товаров из Китая, облагаемых пошлинами в США
Как ожидается, в него попадут новые позиции на общую сумму 200 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Документ может быть представлен уже на этой неделе. Агентство отмечает, что пока могут обнародовать лишь перечень товаров, затем последуют недели обсуждений и слушаний.
На прошлой неделе Соединённые штаты ввели 25-процентные пошлины более чем на 800 видов китайских товаров. Пекин в ответ установил дополнительные сборы на импорт из США. При этом Китай обвинил американского лидера Дональда Трампа в развязывании торговой войны.
Комментарии4
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neburzhui2 11 июля 2018 | 06:53
Меняйте доллары на юани и наоборот...
Крах мирового капитализма и социализма неизбежен.
banyi2 11 июля 2018 | 07:00
neburzhui2: Цыганы умные всё таки, основное в золоте держат) Всё остальное труха.
neburzhui2 11 июля 2018 | 07:15
А не нужно будет и золото, коли все страны отгородятся. Каждый будет жить, тем что сам "произвёл".
sasass 11 июля 2018 | 07:36
Благосостояние своего народа Трамп доводит до потолка , а наши снижают до пола...