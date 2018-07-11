В Петербурге к задержанным на акции в поддержку Олега Сенцова не пускают общественного защитника

Об этом сам Сергей Овчинников рассказал проекту «ОВД-Инфо». Во вторник около пяти вечера в центре города полицейские задержали 8 человек. Они стояли с плакатами на русском и английском языках, требуя освободить украинского режиссёра, который отбывает наказание в российской колонии и уже почти два месяца держит голодовку. На участников составлены протоколы о нарушении правил проведения акции, некоторых обвиняют в неповиновении полиции.