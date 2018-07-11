В Петербурге к задержанным на акции в поддержку Олега Сенцова не пускают общественного защитника
Об этом сам Сергей Овчинников рассказал проекту «ОВД-Инфо». Во вторник около пяти вечера в центре города полицейские задержали 8 человек. Они стояли с плакатами на русском и английском языках, требуя освободить украинского режиссёра, который отбывает наказание в российской колонии и уже почти два месяца держит голодовку. На участников составлены протоколы о нарушении правил проведения акции, некоторых обвиняют в неповиновении полиции.
Комментарии5
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banyi2 11 июля 2018 | 06:49
Понятия ОБЩЕСТВЕННЫЙ защитник не существует) Я бы его и в арки дома не пускал, вдруг загадит )
ura_123 11 июля 2018 | 06:49
Интересно,сколько таких вот отважных людей выходят в Киеве или Херсоне в поддержку Вышинскова?
sniper777 11 июля 2018 | 07:13
ura_123: Русский язык вначале изучи прежде чем писать . У тебя по русскому в школе была твёрдая двойка, если даже фамилию не можешь написать правильно. И вот такие как ты неучи кричат на всех перекрёстках.
romashka__ 11 июля 2018 | 07:02
8 человек в Санкт-Петербурге в поддержку Олега Сенцова во время франко-бельгийской дружбы на улицах и стадионе.
Однако.
sasass 11 июля 2018 | 07:40
Фасад "Мундияля " пачкается....