Средний чек россиян за один поход в магазин снижается третий месяц подряд
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». В июне средний чек подешевел ещё на полтора процента и составил 513 рублей. Больше всего – примерно на 8,5 процентов показатель снизился на Дальнем Востоке. А на Урале он, наоборот вырос, почти на полтора процента.
Комментарии16
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ura_123 11 июля 2018 | 06:39
О как... Встаём с колен,понимаешь.
book_publisher 11 июля 2018 | 06:52
Средний чек снижается?
- Ясное дело, приходится экономить..
stanislav1975 11 июля 2018 | 06:59
book_publisher: Да нет же - всё дешевеет страшно!
estamp 11 июля 2018 | 07:17
book_publisher: Ясное дело, приходится экономить..
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Хм... не ясное.
Этож средний чек за один поход в магазин.
Т.е. без доп. данных показатель не говорящий вообще ни о чем.
1. Экономят.
2. Чаще стали ходить по магазинам.
3. Снизились цены.
book_publisher 11 июля 2018 | 07:23
estamp:
- Чаще стали ходить? Цены снизились? Ага...
estamp 11 июля 2018 | 07:30
book_publisher: Именно что ага.
А если бы сказали что српдний чек за поход в магазин вырос? Сказали бы вы что "россияне с жиру бесятся"? Нет ведь. Это ж не по либеральному. Сказал бы что "как растут цены".
book_publisher 11 июля 2018 | 07:44
То есть, если раньше ты ходил в магазин 1 раз после работы, то теперь вдруг стал ходить еще и по утрам? Или 2 раза после работы?
И с чего бы это?
estamp 11 июля 2018 | 07:55
book_publisher: Не тужься. Думать не твоя стезя похоже.
Например.
Раньше я ходил в магазин 5 раз в неделю. Стал 6.
Или. Раньше заезжал в Ашан и закупался на неделю. Сейчас тоже закупаюсь. Но среди небели еще за свежим хлебушком зазожу в магазин у дома.
Или. Лето-жара. Стал чаще заходить в магазин за водой-квасом-спрайтом.
Или. Снизились цены. Многие сезонные продукты дешевеют.
book_publisher 11 июля 2018 | 08:34
estamp:
- Продолжай наращивать число своих виртуальных "походов" в магазин - глядишь, твой средний чек упадет до стоимости пачки презервативов.
))
fazer22 11 июля 2018 | 06:43
Даже попы жалуются, у них сирых средний чек стал меньше.
isnowanaarene 11 июля 2018 | 06:44
И хорошего вам настроения.
semen2026 11 июля 2018 | 06:45
проценты, проценты... а в попугаях скока...!???))) и где ВВП и средний по больнице!? в сравнении с 1913 годом!???)
semen2026 11 июля 2018 | 06:47
...почти на полтора процента. это повод.)))
ivanov356 11 июля 2018 | 06:49
Не очень в данном случае разбираюсь, но в последнее время цены в зале одни , а на кассе выше и так во всех продуктовых магазинах.
estamp 11 июля 2018 | 07:19
ivanov356: Не очень в данном случае разбираюсь, но в последнее время цены в зале одни , а на кассе выше ...
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Так тя м.б. сначала разберись, а? А потом пиши.
То ли тебя наёб... дурят. То ли просто ты сам тупишь.
sasass 11 июля 2018 | 07:33
"Чик-чирик" и ворона последний сыр выронила на последних выборах ...)))