Госсекретарь США Помпео обвинил Иран в использовании посольств для организации террористических атак в Европе
Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia. Помпео напомнил, что на прошлой неделе в Европе арестовали иранцев, которых подозревают в подготовке теракта в Париже. Госсекретарь сообщил, что Соединённые штаты намерены усилить давление на Тегеран из-за злонамеренного поведения.
Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, американская делегация на днях обсуждала в Саудовской Аравии арест иранского дипломата в Вене. Его обвинили в причастности к подготовке взрыва во Франции. Иран обвинения в адрес дипломата отвергает.
Комментарии2
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arye_11 11 июля 2018 | 06:37
А так называемые "российские посольства" барыжат наркотиками.
У тех оружие, у этих "кокаинум"...(и это то только, что нашли, на чем поймали на горячую руку).
Дикари-с...
kazlevich1949 11 июля 2018 | 06:39
Помпео к Саммиту НАТО в Брюсселе "готовится"???