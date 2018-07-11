В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после поражения команды Бельгии на чемпионате мира
Около фан-зоны болельщики начали переворачивать столы в местных кафе, произошла массовая драка. Потасовка переросла в столкновения с полицией. Прибывшую группу спецназа фанаты стали забрасывать камнями. Одна женщина – полицейский получила ранение, её госпитализировали, сообщает телеканал RTBF. Порядок был восстановлен в течение часа. Несколько человек задержали.
Комментарии1
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sg91 11 июля 2018 | 06:44
Европа-с, дикарис-с...
Думаю болельщикам, вернувшимся из России, будет с чем сравнить ту атмосферу доброжелательности, порядка и полной безопасности, царившую в городах России.