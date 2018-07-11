В азербайджанском городе Гяндже в ходе беспорядков погибли двое офицеров полиции

Как утверждает МВД республики, у здания администрации накануне вечером собрались около двухсот религиозных радикалов, которые были вооружены режущими и тупыми предметами. Они оказали сопротивление полиции, были задержаны 40 человек.

В то же время местный сайт Haqqin.az пишет, что это была акция в поддержку россиянина, арестованного за покушение на главу Гянджи. Нападение, которое признали терактом, произошло на прошлой неделе. По подозрению в покушении задержали 12 человек, среди них гражданин России Юнис Сафаров – по утверждению властей Азербайджана, он воевал в Сирии на стороне боевиков.