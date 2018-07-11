35 сирийских и российских военнослужащих, по некоторым данным, погибли в провинции Дераа
О том, что они стали жертвами взрыва сообщает интернет-издание Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал, распространивший заявление террористической организации «Исламское государство» (она запрещена в России). Согласно этим данным, теракт в Сирии произошёл в начале недели. Боевик въехал в город Зайзун на машине с взрывчаткой. В Минобороны нашей страны информацию о гибели российских военнослужащих опровергли. В ведомстве подчеркнули, что никаких потерь в Сирии нет. Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи, – цитирует министерство агентство Интерфакс.
Комментарии12
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opiatnovyi63 11 июля 2018 | 06:21
Наши не признаются ни в чём! Даже в самом очевидном..
banyi2 11 июля 2018 | 06:21
Эхо уже фейки ИГ публиковать начало, солидно)
mordechay_blinchikof 11 июля 2018 | 06:27
banyi2: - востриковец?
semen2026 11 июля 2018 | 06:29
mordechay_blinchikof: типичный!)
semen2026 11 июля 2018 | 06:23
в минобороны знают, что земля круглая!???)))
semen2026 11 июля 2018 | 06:26
минобороны: да начхать нам на сирийских военных! а у нас потерь нет! у вагнера спросите или уткина, а может за трон закатился!???)))
max3446 11 июля 2018 | 06:28
На юге Сирии боевики ССА сдали российским военным американские ПТРК TOW2 и зенитные установки.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российские и сирийские военные приняли от примирившихся в городе Бусра провинции Дераа боевиков американские противотанковые ракетные комплексы.
Преданные Вашингтоном командиры отрядов «Свободной Сирийской Армии» также сдали зенитные пушки калибром 57 мм и 37-мм автоматическую зенитную установку.
Напомним, что около месяца назад исламисты буквально впали в панику, узнав, что Россия договорилась с США и Израилем о ликвидации огромного южного анклава исламистов.
Также сегодня бойцы САА при зачистке освобождённого района Гхарза в юго-восточной части провинции Дераа обнаружили бронетехнику НВФ и склады с вооружением. Кроме американских ПТРК TOW2 здесь был изъяты миномёты, различные боеприпасы, средства связи и приборы ночного видения стран НАТО.
Ежедневно читаю такие сводки из Сирии, все они подкреплены фото или видео. Про потери в 35 бойцов сводки не было, как и нет фото с видео, отсюда мое экспертное заключение, новость про потери фейк
semen2026 11 июля 2018 | 06:31
max3446: отсюда МОЁ))) экспертное заключение..............)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gennady_77 11 июля 2018 | 06:32
max3446: наличие вашего мозга тоже не подкреплено фото или видео
semen2026 11 июля 2018 | 06:35
и желательно из космоса!)))))))))))))
blahovdav 11 июля 2018 | 06:42
max3446: Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. /// Свинопут читает " Рузьке весна" ? А может свинопут еще сошлется на " Вестник Мухосранска"?? Фотографии показали?? Плешивый крыс тоже видео показывал....
ly4_sveta 11 июля 2018 | 06:37
А они там все ещё есть? Наши военнослужащие,
что-то там забывшие или потерявшие?