35 сирийских и российских военнослужащих, по некоторым данным, погибли в провинции Дераа

О том, что они стали жертвами взрыва сообщает интернет-издание Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал, распространивший заявление террористической организации «Исламское государство» (она запрещена в России). Согласно этим данным, теракт в Сирии произошёл в начале недели. Боевик въехал в город Зайзун на машине с взрывчаткой. В Минобороны нашей страны информацию о гибели российских военнослужащих опровергли. В ведомстве подчеркнули, что никаких потерь в Сирии нет. Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи, – цитирует министерство агентство Интерфакс.