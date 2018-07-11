Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу

Накануне в первом полуфинале французы обыграли бельгийцев 1:0. Единственный мяч забил центральный защитник Самюэль Умтити. В финале в воскресенье сборная Франции сыграет с победителем сегодняшнего матча Англия – Хорватия. Он начнётся в 9 вечера на московском стадионе «Лужники».