Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу
Накануне в первом полуфинале французы обыграли бельгийцев 1:0. Единственный мяч забил центральный защитник Самюэль Умтити. В финале в воскресенье сборная Франции сыграет с победителем сегодняшнего матча Англия – Хорватия. Он начнётся в 9 вечера на московском стадионе «Лужники».
Комментарии1
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compare 11 июля 2018 | 06:22
ну и славно! хорошо хоть без "биатлона" обошлось,а то тенденция.начала прорисовываться...