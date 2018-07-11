Посетители Третьяковской галереи недовольные новыми порядками в музее, решили провести своего рода флешмоб
Это связано с недавним инцидентом на выставке Василия Верещагина. Группу историков, которые вместе со студентами и аспирантами осматривали экспозицию и обменивались впечатлениями, попросили удалиться. Охрана заявила им, что экскурсии без аккредитации в музее запрещены. Историкам также сообщили, что в случае прохода на выставку группой нужно запрашивать разрешение у музея. В руководстве Третьяковки объясняет меры тем, что сторонние гиды дают неверную информацию.
Теперь стоит прийти в Третьяковку компанией, чтобы вместе на выставке обсудить работы, — сказал «Эху» автор своеобразного флешмоба, редактор РБК Тимофей Дзядко.
Дзядко добавил, что коллективное посещение Третьяковской галереи планируется устроить в субботу, в два часа дня.
Комментарии2
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vadimp 11 июля 2018 | 06:31
"В руководстве Третьяковки объясняет меры тем, что сторонние гиды дают неверную информацию."
Ага. А кругом такие все идиоты, что в это и поверили. Щаз!
Бабло - вот и вся причина.
ly4_sveta 11 июля 2018 | 06:34
Благотворитель и меценат Третьяков и не
подозревал о таком «сыр-боре» у будущих
поколений, даря, создавая и пропагандируя.