Посетители Третьяковской галереи недовольные новыми порядками в музее, решили провести своего рода флешмоб

Это связано с недавним инцидентом на выставке Василия Верещагина. Группу историков, которые вместе со студентами и аспирантами осматривали экспозицию и обменивались впечатлениями, попросили удалиться. Охрана заявила им, что экскурсии без аккредитации в музее запрещены. Историкам также сообщили, что в случае прохода на выставку группой нужно запрашивать разрешение у музея. В руководстве Третьяковки объясняет меры тем, что сторонние гиды дают неверную информацию.

Теперь стоит прийти в Третьяковку компанией, чтобы вместе на выставке обсудить работы, — сказал «Эху» автор своеобразного флешмоба, редактор РБК Тимофей Дзядко.

Дзядко добавил, что коллективное посещение Третьяковской галереи планируется устроить в субботу, в два часа дня.