Клиенты DSBW-Tours, который объявил о прекращении работы,с сегодняшнего дня могут подавать заявки на страховые выплаты

Об этом говорится на сайте страховщика – компании «Орбита». Как ранее писала газета «Ведомости», ответственность DSBW-Tours застрахована на 50 миллионов рублей, кроме того есть фонд персональной ответственности на 700 тысяч. По оценкам ассоциации «Турпомощь», этих денег должно хватить на компенсации. Туроператор работал на рынке с 1991 года. Проблемы, по оценкам Ростуризма, у него начались ещё около четырёх лет назад. Как сказал в интервью РБК собственник компании Карен Гончаров, объявить о прекращении работы было единственным правильным решением.

В конце июня и начале июля серьёзные проблемы возникли сразу у нескольких туристических компаний – один из старейших операторов «Натали Турс» решил аннулировать оплаченные путёвки. О прекращении деятельности объявила петербургская компания «Матрёшка-Тур».