Херсонский городской суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей главы РИА Новости-Украина

Буквально на днях Вышинскому было предъявлено новое обвинение.

В официальном релизе суда говорится, что ходатайство направлено в рамках дела о государственной измене. Однако на прошлой неделе сообщалось, что ему также инкриминируется незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов. Ранее служба безопасности Украины объявила об изъятии из банковской ячейки Вышинского пистолета Браунинг, более двухсот тысяч долларов и трудового договора с агентством «Россия сегодня». В начале июня Вышинский попросил помощи в освобождении у президента Владимира Путина и заявил о выходе из украинского гражданства. После этого в Киеве заговорили о включении Вышинского в список на обмен заключенными с Россией. Некоторые представители российской власти не исключили вероятности обмена на украинского режиссера Олега Сенцова, который держит многодневную голодовку в колонии.

В Кремле говорят, что вопрос об обмене Вышинского на Сенцова пока никто не инициировал.