Госдума может полностью отказаться от наказания за исполнение санкций против России

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуме идет дискуссия, можно ли заменить уголовную ответственность за исполнение санкций административным наказанием или необходимо вообще исключить его, рассказал Володин. По его словам, обсуждение связано с тем, что в парламенте хотят привлекать больше инвестиций в российскую экономику. Вместе с тем депутаты, бизнес и эксперты достигли консенсуса по наказанию за подстрекательство к санкциям, добавил спикер Госдумы. Он отметил, что здесь нужно вводить уголовную ответственность, и в этом, подчеркнул Володин, никаких сомнений нет. Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в середине мая. Первоначально он предполагал наказание за исполнение санкций против России вплоть до ограничения свободы на срок до 4 лет. Схожую ответственность было предложено ввести и за подстрекательство к введению новых ограничений.

В Госдуме не исключили, что второе чтение законопроекта состоится до конца весенней сессии.