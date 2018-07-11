Госдума может полностью отказаться от наказания за исполнение санкций против России
Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуме идет дискуссия, можно ли заменить уголовную ответственность за исполнение санкций административным наказанием или необходимо вообще исключить его, рассказал Володин. По его словам, обсуждение связано с тем, что в парламенте хотят привлекать больше инвестиций в российскую экономику. Вместе с тем депутаты, бизнес и эксперты достигли консенсуса по наказанию за подстрекательство к санкциям, добавил спикер Госдумы. Он отметил, что здесь нужно вводить уголовную ответственность, и в этом, подчеркнул Володин, никаких сомнений нет. Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в середине мая. Первоначально он предполагал наказание за исполнение санкций против России вплоть до ограничения свободы на срок до 4 лет. Схожую ответственность было предложено ввести и за подстрекательство к введению новых ограничений.
В Госдуме не исключили, что второе чтение законопроекта состоится до конца весенней сессии.
Комментарии6
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semen2026 11 июля 2018 | 06:10
короче пукинских чуркобесов надо кончать, и чем быстрее, тем лучше!) гуси-гуси!)
stalin_vsegda_zhiv 11 июля 2018 | 06:15
Видимо испугались, что сбегут последние инвесторы, которых уже осталось "кот наплакал".
opiatnovyi63 11 июля 2018 | 06:10
Главный подстрекатели к санкциям сидят в властных структурах воровской власти РФ! Именно они ввергли всю страну в санкционную круговерть после смерти Магнитского в СИЗО, аннексии и оккупации Крыма, развязывания кровавой гибридной войны на части территории Донецкой и Луганской областей Украины..
tag188 11 июля 2018 | 06:11
Хорошо устроились ребята ы Госдуме.
Сперва принимают никому не нужные и вредные законы, затем их же и отменяют. И все при деле.
klukvik 11 июля 2018 | 06:15
понимают, что после такого закона их красивая жизнь в Майами будет под вопросом, решили не рисковать.
compare 11 июля 2018 | 06:20
идет дискуссия: будем жить "как попало" или все-таки."как придется"?