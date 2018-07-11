Туск: Америка не должна недооценивать вклад Европы в обеспечение мировой безопасности

С таким заявлением к президенту США Дональду Трампу обратился президент совета Европы Дональд Туск.

Дорогой президент Трамп. У Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня европейцы тратят на оборону в разы больше, чем Россия, и столько же, сколько тратит Китай. Это инвестиции в совместную американскую и европейскую защиту и безопасность, чего нельзя с уверенностью сказать о тратах России и Китая. Америка должна ценить своих союзников, их не так уж много. А Европа должна еще больше вкладывать в свою оборону, потому что все уважают союзника, который хорошо подготовлен. Деньги важны, но настоящая солидарность еще важнее. США не в одиночку защищают Европу от врагов.

Дональд Туск также призвал Трампа помнить о партнерстве с Европой в время саммита НАТО, а также на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки.