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06:00, 11 июля 2018

Туск: Америка не должна недооценивать вклад Европы в обеспечение мировой безопасности

С таким заявлением к президенту США Дональду Трампу обратился президент совета Европы Дональд Туск.

Дорогой президент Трамп. У Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня европейцы тратят на оборону в разы больше, чем Россия, и столько же, сколько тратит Китай. Это инвестиции в совместную американскую и европейскую защиту и безопасность, чего нельзя с уверенностью сказать о тратах России и Китая. Америка должна ценить своих союзников, их не так уж много. А Европа должна еще больше вкладывать в свою оборону, потому что все уважают союзника, который хорошо подготовлен. Деньги важны, но настоящая солидарность еще важнее. США не в одиночку защищают Европу от врагов.

Дональд Туск также призвал Трампа помнить о партнерстве с Европой в время саммита НАТО, а также на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Комментарии

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sg91 11 июля 2018 | 06:12

Тратят то они тратят, а будут ли воевать? Францмя в 1940 году имела самую мощную армию в Европе. Армия Чехословакии была сопоставима с армией Германии. И что? Все это богатство было любезно предоставлено вермахту. Давайте, вооружайтесь, чо...

banyi2 11 июля 2018 | 06:18

sg91: Воевать они не хочут) Они хочут только бабла, взяли бы хоть от чёрта ))

banyi2 11 июля 2018 | 06:13

Типа, дай мильён, дай мильён, ну дааай мильён, ну что тебе жалко))))

kazlevich1949 11 июля 2018 | 06:45

"А поговорить"? Это если перевести на русский язык с польского называется чур не меня, не в Польше... если эта баба из ЦРУ отвлекающим элементом к приезду Трампа в Европу, да чтобы Трампу было о чём назидательно поговорить устроит по старой привычке теракт в Европе...

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