Люка Бессона обвинили в сексуальных домогательствах
49-летняя кастинг-директор сообщила, что режиссёр приставал к ней каждый раз, когда они оказывались вместе в лифте, а также делал непристойные предложения на съёмочной площадке, сообщает издание Hollywood Reporter. Представители французского режиссёра сообщили, что он отвергает новые обвинения.
В мае 27-летяя актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании. Полиция начала расследование. Тогда режиссёр также обвинения отверг.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
koshkaedu 11 июля 2018 | 05:53
//27-летяя актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании.//
Изнасилование было. Но … наоборот.
serg4422 11 июля 2018 | 05:53
так ты радуйся,бабёнка,если тебя чпокнуть хотят.
sg91 11 июля 2018 | 06:17
Вот жизнь пошла. Если раньше богатым приходилось нанимать телохранителей от плохих парней, то теперь нужно еще с собой иметь членохранителей от прекрасных дам.. С..ка, куда катится этот мир? Даже не поможет каминг-аут. Начнут обвинять мужики... Будут объявляться значит зоофилами. Животные не предадут )) В любом случае не обвинят..
kazlevich1949 11 июля 2018 | 06:47
У кого-то жуткий стояк на тебя, старик...