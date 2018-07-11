Люка Бессона обвинили в сексуальных домогательствах

49-летняя кастинг-директор сообщила, что режиссёр приставал к ней каждый раз, когда они оказывались вместе в лифте, а также делал непристойные предложения на съёмочной площадке, сообщает издание Hollywood Reporter. Представители французского режиссёра сообщили, что он отвергает новые обвинения.

В мае 27-летяя актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании. Полиция начала расследование. Тогда режиссёр также обвинения отверг.