На Забайкальской железной дороге введён режим чрезвычайной ситуации
Это связано с непрекращающимися дождями, передаёт агентство ТАСС. Как сообщает пресс-служба магистрали, начались дополнительные проверки путей, прежде всего, участков, расположенных рядом с реками. Уже около месяца в Забайкалье почти каждый день идут дожди. Реки вышли из берегов, затопило несколько посёлков, а также улицы и дворы в Чите, в городе приостановили работу пять детских садов, больше тысячи человек остаются без электричества, жители двух десятков улиц – без водоснабжения, во многих районах края размыты дороги и повреждены мосты. Около тысячи человек эвакуированы.
Комментарии4
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nepeanois 11 июля 2018 | 05:23
никакого потепления климата нет, это все придумали в гейропе чтобы слупить со всех бабла
yralez 11 июля 2018 | 05:41
Так было в конце царствования незаконного царя Бориски Годунова.
semen2026 11 июля 2018 | 06:17
это что китайская продукции не поедет на промышленные и металлургические предприятия рф, непорядок... абрамович сердится!)))
ly4_sveta 11 июля 2018 | 06:20
И что заставляет людей там жить? Знаю
множество людей оттуда уехавших. Даже
Матвиенко удивляется той стороной. )))