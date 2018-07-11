Регистрировать новые автомобили вскоре можно будет без посещения ГИБДД
Соответствующий законопроект комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении, пишет газета «Коммерсант». Автоинспекция будет лишь присваивать машинам сочетание букв и цифр, остальное возьмут на себя аккредитованные частные фирмы. Издание также отмечает, что депутаты решили отказаться от аукционов для покупки так называемых «красивых» номеров.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 11 июля 2018 | 05:17
"Автоинспекция будет лишь присваивать машинам сочетание букв и цифр, остальное возьмут на себя аккредитованные частные фирмы."
кто же отжал одну из кормушек автоинспекции?
кто будет владельцем "аккредитованных частных фирм"?
сын бр.Ротенбергов или жена-сын "успешный топ-менеджер" одного из депутанов гоп-дупы? может, и не одного