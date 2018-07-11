Регистрировать новые автомобили вскоре можно будет без посещения ГИБДД

Соответствующий законопроект комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении, пишет газета «Коммерсант». Автоинспекция будет лишь присваивать машинам сочетание букв и цифр, остальное возьмут на себя аккредитованные частные фирмы. Издание также отмечает, что депутаты решили отказаться от аукционов для покупки так называемых «красивых» номеров.