Португальский футбольный клуб «Бенфика» пригласил детей и тренера спасённых в Таиланде на недельную стажировку. Как говорится на сайте команды, все расходы принимающая сторона готова взять на себя.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино пригласил детей на финал чемпионата мира по футболу в Россию, однако медики сказали, что не могут этого позволить из-за состояния здоровья детей.

12 подростков из футбольной команды и их тренер больше двух недель провели в пещере – они не смогли выбраться после экскурсии из-за проливных дождей. Накануне успешно завершилась спасательная операция.