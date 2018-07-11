ФНС добивается права запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне налоговых проверок

Федеральная налоговая служба добивается права запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне налоговых проверок. Такое предложение налоговики направили в Минфин, пишет газета «Коммерсант». Свой запрос ФНС объясняет необходимостью бороться с незаконным предпринимательством. Как отмечает издание, речь, вероятно, идёт о том, что налоговая служба сможет загрузить сведения о физических лицах в свою программу, чтобы с её помощью находить неплательщиков НДФЛ. В результате проверки могут коснуться не только незаконных предпринимателей, но и тех, кто, к примеру, регулярно получает от кого-либо деньги на карту, пишет газета. В Минфине подтвердили, что предложение получили и собираются его рассмотреть.