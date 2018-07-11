ФНС добивается права запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне налоговых проверок
Федеральная налоговая служба добивается права запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне налоговых проверок. Такое предложение налоговики направили в Минфин, пишет газета «Коммерсант». Свой запрос ФНС объясняет необходимостью бороться с незаконным предпринимательством. Как отмечает издание, речь, вероятно, идёт о том, что налоговая служба сможет загрузить сведения о физических лицах в свою программу, чтобы с её помощью находить неплательщиков НДФЛ. В результате проверки могут коснуться не только незаконных предпринимателей, но и тех, кто, к примеру, регулярно получает от кого-либо деньги на карту, пишет газета. В Минфине подтвердили, что предложение получили и собираются его рассмотреть.
Комментарии3
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omichka 11 июля 2018 | 04:35
Банки и сейчас стучат на клиентов
clandestino 11 июля 2018 | 04:53
Я всегда утверждал, что если твои деньги в банке, то они будут твоими до поры до времени.
opiatnovyi63 11 июля 2018 | 05:07
Банкам ЭТО совсем не в пользу, многие могут отказаться от банковских карт и вернуться к "черному налу"!