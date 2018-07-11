Средний чек россиян за один поход в магазин снижается третий месяц подряд

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». В июне средний чек подешевел ещё на полтора процента и составил 513 рублей. Больше всего – примерно на 8,5 процентов показатель снизился на Дальнем Востоке. А на Урале он, наоборот вырос, почти на полтора процента.