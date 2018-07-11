Средний чек россиян за один поход в магазин снижается третий месяц подряд
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». В июне средний чек подешевел ещё на полтора процента и составил 513 рублей. Больше всего – примерно на 8,5 процентов показатель снизился на Дальнем Востоке. А на Урале он, наоборот вырос, почти на полтора процента.
Комментарии3
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i_one_off 11 июля 2018 | 04:22
Опять средний. Усреднять-то мы научились, а анализировать кто будет?
i_one_off 11 июля 2018 | 04:24
Кстати, я тоже вношу свой вклад в эту статистику: покупаю крупу, макароны и сосиски "Папа не может".
pikol 11 июля 2018 | 04:49
Это о чем? Что народ совсем обнищал или что цены снижаются?