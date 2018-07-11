В Нижнем Новгороде ливень частично разрушил дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу

Раскрошился и осыпался тротуар, пострадала и проезжая часть, сообщает сайт «Медиазона». По его данным, в общей сложности на дорожные работы в районе стадиона из областного бюджета выделили почти 790 миллионов рублей. Какую часть этих денег потратили на смытый ливнем участок, неизвестно.