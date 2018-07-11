В Нижнем Новгороде ливень частично разрушил дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу
Раскрошился и осыпался тротуар, пострадала и проезжая часть, сообщает сайт «Медиазона». По его данным, в общей сложности на дорожные работы в районе стадиона из областного бюджета выделили почти 790 миллионов рублей. Какую часть этих денег потратили на смытый ливнем участок, неизвестно.
Комментарии3
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mozhem_povtorit 11 июля 2018 | 03:19
Насрать, Иностранные Гости уехали, а быдлу - учитесь плавать.
irinaapril 11 июля 2018 | 03:20
И это уже не первая построенная рот Путине дорога, которая разрушается после первого же дождя.
tks 11 июля 2018 | 03:32
"Инфраструктура по-Путински" - это одноразовые дороги и многоразовое воровство на них.