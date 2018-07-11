В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после поражения команды Бельгии на чемпионате мира

Около фан-зоны болельщики начали переворачивать столы в местных кафе, произошла массовая драка. Потасовка переросла в столкновения с полицией. Прибывшую группу спецназа фанаты стали забрасывать камнями. Одна женщина – полицейский получила ранение, её госпитализировали, сообщает телеканал RTBF. Порядок был восстановлен в течение часа. Несколько человек задержали.